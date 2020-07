Piotr Głowacki i Justyna Wasilewska gwiazdami serialu Player.pl

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu platformy player.pl. Projekt nosi tytuł " Nieobecni ". W głównych rolach wystąpią Piotr Głowacki (" W głębi lasu ") i Justyna Wasilewska (" Ikar. Legenda Mietka Kosza ").Akcja serialu rozgrywać się będzie w Kasprowie, gdzie na Boże Narodzenie wraca ceniona tancerka i performerka Mila Gajda. Niestety na miejscu kobieta odkrywa, że jej bliscy zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Bohaterka zgłasza zaginięcie. Śledztwo prowadzi cierpiący na zespół Aspergera podkomisarz Filip Zachara.W obsadzie serialu znaleźli się również: Danuta Stenka Maria Kania . Całość wyreżyseruje Bartosz Konopka Nieobecni " mają się składać z 10 odcinków. Serial zadebiutuje na player.pl jeszcze w tym roku. Planowane jest również pokazanie go na antenie stacji TVN, ale to nastąpi dopiero w 2021 roku.