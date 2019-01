Pokazy przedpremierowe filmu "Green Book"

3 2 1

– obsypana nagrodami historia nieprawdopodobnej przyjaźni – na pokazach przedpremierowych w całej Polsce już od Mahershala Ali jako wybitny muzyk i Viggo Mortensen w roli jego włosko-amerykańskiego szofera. Pełna humoru i wzruszeń historia nieprawdopodobnej przyjaźni, wielki zwycięzca Złotych Globów i zdobywca 5 nominacji do Oscara.– w kinach sieci Cinema City w całej Polsce od 1 do 7 lutego– w kinach sieci Multikino w całej Polsce w sobotę 2 lutego i w niedzielę 3 lutego– w kinach sieci Cinema 3D od 1 do 7 lutego– oraz w kinach studyjnych:Gdańsk: Kameralne CafeGdynia: Gdyńskie Centrum FilmoweKalisz: CentrumKatowice: ŚwiatowidKraków: Agrafka, KIKA, Kijów, Kino Pod Baranami, Mikro, ParadoxLublin: BajkaŁowicz: FenixŁódź: CharlieMysłowice: OH KinoNowy Sącz: SokółOlsztyn: AwangardaOława: OH KinoPoznań: Kino Muza, Kino PałacoweSkierniewice: PolonezSzczecin: PionierWarszawa: Atlantic, Elektronik, Luna, Praha, Stacja Falenica, WisłaWrocław: DCF, Kino Nowe Horyzonty, OH KinoSzczegóły dostępne na stronach kin.Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.