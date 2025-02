"Detektyw". Wiemy, gdzie rozgrywać się będzie nowy sezon

Autorka "Detektyw. Kraina nocy" powraca z nową kryminalną historią

Francesca Orsi, szefowa działu filmów i seriali w HBO, promuje właśnie trzeci sezon " Białego Lotosu ". W rozmowie z portalem Deadline uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącego piątego sezonu serialu " Detektyw ".Orsi podała, gdzie rozgrywać się będzie akcja nowego sezonu. Porzucimy chłodną Alaskę na rzecz dużo cieplejszego stanu. Historia ma się skupić na okolicachO fabule nowego sezonu nie wiemy nic. Sama Orsi mówi tylko, że będzie to zupełnie inna rzecz, lecz równie mocna, co poprzedni sezon.Reżyserką, scenarzystą i showrunnerką piątego sezonu będzie, która odpowiadała również za sezon " Detektyw: Kraina nocy ".Aktualnie twórczyni przygotowuje się do rozpoczęcia castingów.