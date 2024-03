Powstaje serial o Amandzie Knox. W głównej roli Margaret Qualley

Serial o Amandzie Knox – co o nim wiadomo?

Historia w serialu przybliży złożoną sytuację Amandy Knox, która w 2007 roku stanęła przed sądem za zabójstwo Meredith Kercher, studentki z wymiany, z którą dzieliła mieszkanie.Po czterech latach Knox została zwolniona z więzienia, a w 2015 roku włoski Najwyższy Sąd Kasacyjny ostatecznie oczyścił ją z winy.Przypomnijmy: jako 20-letnia studentka we Włoszech Amanda Knox wróciła do swojego mieszkania współdzielonego z Meredith Kercher i odkryła ślady krwi. Wkrótce Knox i jej chłopak, a także szef zostali postawieni w stan oskarżenia. Knox została uznana winną morderstwa.Po czasie okazało się, że odpowiedzialnym za morderstwo był włamywacz Rudy Guede, którego odciski palców znaleziono w mieszkaniu. Po czterech latach Knox została zwolniona.Serial opowie o jej walce o wolność i prawdę. Produkcja została zaplanowana na 8 odcinków.Historia Amandy Knox została również przedstawiona wAktorkę, która zasłynęła rolą w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood", można było niedawno oglądać w serialu "Sprzątaczka", gdzie wcieliła się w tytułową samotną matkę walczącą z biedą i biurokracją. Qualley zagrała też w nominowanych do Oscara "Biednych istotach" oraz nowym dziele Ethana Coena "Żegnajcie, laleczki". Film trafił do polskich kin 23 lutego.