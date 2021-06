Rourke i Carpenter w horrorze o duchach

Getty Images © Tommaso Boddi







Nominowany do Oscara Mickey Rourke (" Zapaśnik ") oraz znana z " Dextera Jennifer Carpenter zagrają główne role w "She's Still Here".Będzie to opowieść o wdowcu, który jest prześladowany przez ducha tragicznie zmarłej żony. Zdesperowany, szuka pomocy u swojego bratanka - słynnego pogromcy duchów, który zrobi wszystko, by oczyścić domostwo bohatera z mrocznych sił.Scenariusz napisał Martin Gomez . Reżyserią zajmą się bracia Gaudioso (" Ghost and the Whale "). Zdjęcia ruszają na jesieni, a projekt jest aktualnie prezentowany na targach branżowych w Cannes.