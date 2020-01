Powstanie serialowy spin-off "Pod skórą"?

3 2 1



A teraz wiadomość z kategorii "tego by nikt nie przewidział". Studia A24 i Silver Reel licytują się właśnie o prawa do realizacji serialowej wersji ekscentrycznego filmu science-fiction(2013), w którym zagrała Scarlett Johansson Oba studia były zaangażowane w film Jonathana Glazera : A24 dystrybuowało go w USA, a Silver Reel miało wkład w budżet produkcji. Silver Reel podobno ma w planach serialowy spin-off filmu od lat. A24 dołączyło do walki o prawa w zeszłym roku. To, czy Glazer i producent filmu, James Wilson , będą zaangażowani w projekt, zależy od tego, kto wygra negocjacje.to luźna ekranizacja zatytułowanej tak samo powieści Michaela Fabera. Film opowiada o zakamuflowanej w ludzkiej skórze kosmitce, która wykorzystuje seksualność, by wabić w swoje sidła kolejnych mężczyzn.znalazło się w zestawieniu najlepszych filmów science-fiction dekady w jednym z odcinków cyklu "7 wspaniałych":