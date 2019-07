Poznajcie przyjaciół aktorskiej "Małej syrenki"

Trwa proces obsadzania ról w aktorskim widowisku baśniowym Disneya. Szansę na angaż mają: Jacob Tremblay ) i Awkwafina ).Widowisko Disneya inspirowane jest oczywiście słynną animacją. Jest to inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena opowieść o syrence Ariel. Bohaterka za wszelką cenę chce trafić do świata ludzi. Działając pod wpływem emocji, zawiera układ ze złą czarownicą morską Urszulą. Zgadza się oddać swój głos i ogon w zamian za parę nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. Wkrótce Ariel odkrywa, że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z Urszulą, są co najmniej wątpliwe. Tremblay ma szansę zagrać Florka, rybkę będącą najlepszym przyjacielem Ariel. Awkwafina zagra przemądrzałą mewę w animacji znanej jako Blagier (wtedy głosu jej użyczał Buddy Hackett , a w polskiej wersji językowej Ryszard Nawrocki ).