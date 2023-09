"Starfield" łączy graczy — bardzo pozytywny odbiór na Steam

Zwiastun gry "Starfield"

O czym jest "Starfield"?

Chociaż na oceny graczy na Metacritic przyjdzie nam jeszcze poczekać (ocenianie zostanie odblokowane jutro, aby dać wszystkim możliwość spędzenia z grą odpowiedniej ilości czasu i zapobiec tzw. review bombing), już teraz spojrzenie na oceny społeczności na Steamie świadczy o zadowoleniu graczy., co przysparza najnowszej grze od Bethesdy statusu "bardzo pozytywnych" recenzji na platformie Steam. Gra jest dostępna dzisiaj na PC oraz Xbox Series X i S, oraz w usłudze Game Pass. Daliście już szansę najnowszej grze Bethesdy?"Starfield", stworzone przez wielokrotnie nagradzanych twórców "The Elder Scrolls V: Skyrim" i "Fallout 4", to pierwsze nowe uniwersum od Bethesda Game Studios w ponad 25 latach. W tej grze RPG nowej generacji, rozgrywającej się w kosmicznym środowisku, gracze mają możliwość stworzenia dowolnej postaci i wyruszenia w niesamowitą podróż, podczas której odkryją największą tajemnicę ludzkości. Naszą recenzję znajdziesz [TUTAJ]