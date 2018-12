Premiera specjalnego odcinka "Chilling Adventures of Sabrina" 14 grudnia

3 2 1



Na dwa tygodnie przed zimowym przesileniem wszyscy raz jeszcze wrócimy do Greendale. 14 grudnia znajdźcie wygodny kąt i poczujcie magię strasznych świąt! Wtedy to na platformie Netflix zadebiutuje specjalny odcinekPoniżej możecie obejrzeć jego zapowiedź.Kościół Nocy celebruje przesilenie zimowe. W tę najdłuższą noc w roku rodziny gromadzą się, aby śpiewać pogańskie kolędy i opowiadać historie o duchach. Ale święta to także czas odwiedzin - zarówno tych mile widzianych, jak i niepożądanych gości. Nigdy nie wiadomo, co wyskoczy z komina...Scenariusz: Roberto Aguirre-Sacasa Donna Thorland . Reżyseria: Jeff Woolnough to mroczna opowieść o dorastaniu Sabriny, nastoletniej czarownicy. W jej historii aż kipi od przerażających zdarzeń, tajemnej wiedzy i, co oczywiste, czarnej magii. W tej utrzymanej w stylistyceadaptacji uznanego komiksu "Sabrina" będzie musiała pogodzić ze sobą dwie drzemiące w niej natury – czarownicy i śmiertelnika – oraz stawić czoła siłom zła, które zagrażają jej, członkom jej rodziny i codziennej rzeczywistości zwykłych ludzi.