Premierowy koncert poświęcony twórczości Wojciecha Kilara

Po raz pierwszy na warszawskim Torwarze Polska Orkiestra Radiowa, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej i Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Macieja Sztora wykonają Koncert Muzyki Filmowej poświęcony twórczości wybitnego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara . Partie solowe zaśpiewają Anna Lasota i Jasin Rammal-Rykała, a narrację poprowadzi Magda Miśka-Jackowska. Koncert najbardziej znanych tematów filmowych skomponowanych przez Wojciecha Kilara wzbogaci projekcja na wielkim ekranie kinowym fragmentów filmów oraz najsłynniejszych filmowych kadrów.Podczas koncertu zaprezentowane zostaną suity orkiestrowe m.in. z takich kinowych dzieł jak:. Oprócz klasyki kina polskiego wykonane zostaną utwory będące owocem międzynarodowej współpracy Kilara z wytwórniami europejskimi i hollywoodzkimi:. W programie koncertu znajdą się także utwory nigdy wcześniej nie wykonywane publicznie z filmów:i kultowego Wojciech Kilar jako twórca ilustracji muzycznych do filmów przeszedł do historii nie tylko kinematografii polskiej, ale również i światowej. Skomponował ścieżki dźwiękowe do ponad stu filmów pełnometrażowych. Współpracował z największymi sławami kina: Andrzejem Wajdą Jane Campion czy Francisem Fordem Coppolą . Za oprawę muzyczną dootrzymał nagrodę BAFTA za najlepszą muzykę filmową (2003), Orła - nagrodę Polskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepsza muzyka i Cezara w kategorii Najlepsza muzyka filmowa (2003).Na liście największych polskich przebojów Kilara znaczące pozycje zajmują tańce: niezapomniane walce wiedeńskie z Andrzeja Wajdy czy orkiestrowy mazur z. Nie mniej popularne są tango z Janusza Majewskiego czy niezwykle uroczysty polonez z– podsumowuje dyrygent Maciej Sztor, który poprowadzi koncert.Bilety w cenach od 79 zł do 199 zł dostępne są na stronie www.KoncertFilmowy.pl