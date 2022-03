Premiery w Loomi - nowym serwisie VOD przeglądarki Opera

Jakie nowości przygotował serwis Loomi na marzec 2022?

Najciekawszymi premierami będa zarówno filmy fabularne, jak i animacje.

Nie zabraknie także nowości z interaktywni quizami oraz komentarzami krytyków i ekspertów.

Loomi to nowy serwis, który rewolucjonizuje sposób oglądania, umożliwiając wyświetlanie reakcji użytkowników na osi czasu filmów. Każdy może podzielić się swoją opinią, komentując konkretną scenę oraz zobaczyć reakcje i uwagi innych użytkowników. Loomi to także innowacyjna możliwość oglądania filmów z komentarzem objaśniającym autorstwa znanych influencerów, dziennikarzy i krytyków.

O Operze:

Nowy serwis będzie także w marcu zapewniać dużą dawkę nowych filmów, takich jak: " Ostatni pojedynek ", dramat historyczny w reżyserii Ridleya Scotta Mattem Damonem w rolach głównych czy " Dziewięć Dni " opowiadającego o zjawiskach nadprzyrodzonych - napisanego i wyreżyserowanego przez Edsona Odę . Użytkownicy Loomi będą mieli okazję zobaczyć także " A Mouthful of Air " z 2021 roku, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Amy Koppelman . Nie zabraknie także rozrywki w postaci amerykańsko-hongkońskiego filmu animowanego z 2021 roku pt. " Mitchellowie kontra maszyny " czy " Ron usterka ", animowanej komputerowo komedii science fiction.Loomi wprowadza interaktywne quizy tzw. "Dylematy", które angażują społeczność w podejmowanie kluczowych decyzji przez głównych bohaterów. Wyniki quizu dostarczają użytkownikom interesujących informacji na temat profili opartych na oddawanych odpowiedziach. Ta nowa funkcjonalność dostępna jest podczas oglądania takich hitów kinowych jak: " Początek " dramatu science fiction z 2014 roku, napisanego i wyreżyserowanego przez Mike'a Cahilla , czy " Narzeczony mimo woli ", komedii romantycznej z udziałem Sandry Bullock Oglądanie filmów stanie się bardziej opiniotwórczym doświadczeniem poprzez współpracę Loomi z influencerami i krytykami filmowymi. Na przykład komentarz do " Marsjanina " ,fantastyczno-naukowego dzieła z 2015 roku w reżyserii Ridleya Scotta , przygotował Piotr Kosek, prowadzący internetowy program o kosmosie "Astrofaza". Pozostałe filmy z komentarzem pojawią się w serwisie w ciągu najbliższych tygodni.Aby założyć konto, wystarczy wejść na stronę Loomi.tv i zacząć korzystać z platformy. Osoby posiadające konto Opery mogą go używać do logowania się do Loomi, poza tym w marcu mogą skorzystać ze specjalnej 20-procentowej zniżki na wszystkie filmy w serwisie. Prezentacja funkcjonalności w formie wideo dostępna jest TUTAJ Opera to wiodący globalny innowator z zaangażowaną i rosnącą bazą setek milionów aktywnych miesięcznie użytkowników. Opierając się na ponad 25 latach doświadczenia w dziedzinie innowacji internetowych, począwszy od produktów przeglądarkowych, Opera w coraz większym stopniu wykorzystuje swoją markę, a także ogromną i bardzo aktywną bazę użytkowników w celu rozszerzenia swojej oferty i działalności. Dziś Opera oferuje użytkownikom na całym świecie szereg produktów i usług, w tym przeglądarki na komputery PC i urządzenia mobilne, czytnik wiadomości Opera News oraz aplikacje dedykowane grom, e-commerce i ogłoszeniach.czytnik wiadomości Opera News oraz aplikacje dedykowane gamingowi, e-commerce i ogłoszeniach. Opera ma siedzibę w Oslo w Norwegii i jest notowana na giełdzie NASDAQ (OPRA).