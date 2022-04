Przedstawiamy najciekawsze majowe premiery Netfliksa

***

Maj tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W maju Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Pentawerat ", " Clark ", " Prawnik z lincolna "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (" Miłość, śmierć i roboty ", " Stranger Things ", finałowe odcinki " El marginal "), a także filmy oryginalne (" Nieobliczalni 2 ", " Bezsenność we dwoje ") i dokumenty (" Wstrzymaj oddech: rekord pod lodem ", " Nasz ojciec ").A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w maju trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Pasjonatka nurkowania swobodnego Johanna Nordblad podejmuje próbę pobicia rekordu świata w odległości pokonanej pod lodem na jednym oddechu.Rozdzielonych po próbie ucieczki Pastora i Diosito czekają nowe niebezpieczeństwa i nowe wyzwania. Jeden za kratami, drugi za więziennym murem — muszą stawić czoła konsekwencjom swoich działań i naprawić szkody, które wyrządzili w przeszłości. W więzieniu Puente Viejo nadal trwa walka o władzę. Borges, James i Bardo chcą wyrównać rachunki z Césarem i gangiem Sub-21. Czy uda im się zrealizować brutalny plan pod czujnym okiem naczelnika, Sergio Antína?Uznani producenci " Erin Brockovich " oraz nominowany do Oscara reżyser Kief Davidson (" Gra o »białe złoto« ") przedstawiają fascynujący czteroczęściowy serial dokumentalny o zwykłych ludziach, którzy odważyli się zrobić coś niezwykłego. Na wyspie Three Mile Island w stanie Pensylwania o mały włos nie doszło o katastrofy w elektrowni atomowej. O tych wydarzeniach opowiadają główny inżynier i sygnalista, Richard Parks, a także osoby dotknięte przez te wydarzenia. Dramatyczne rekonstrukcje, archiwalne nagrania i nigdy dotąd niepublikowane filmy amatorskie oraz szczegółowe wywiady przeniosą widzów na miejsce najgroźniejszej awarii elektrowni atomowej w historii USA.Wyobraź sobie, że światem — dla wyższego dobra — od czasów czarnej śmierci z 1347 roku rządzi tajne stowarzyszenie złożone z pięciu mężczyzn. Z początkiem nowego serialu kanadyjski dziennikarz zostaje przypadkiem uwikłany w misję odkrycia prawdy i — być może — uratowania świata. Pamiętaj, że nikt nie może dowiedzieć się o Pentaweracie. Clark " to historia człowieka, który przyczynił się do powstania określenia „syndrom sztokholmski”. Zobaczymy, jak udało mu się omamić i oczarować całą Szwecję, choć miał na koncie przemyt narkotyków, próby morderstwa, napaści, kradzieże i napady na banki. Serial powstał na podstawie faktów i kłamstw ujawnionych w autobiografii Clarka Olofssona i jest fabularyzowaną historią jednej z najbardziej kontrowersyjnych osób we współczesnej Szwecji.Policjanci Ousmane Diakité ( Omar Sy ) i François Monge ( Laurent Lafitte ) mają różne metody pracy, korzenie i ścieżki kariery. Po wielu latach ci nietypowi partnerzy znowu się spotykają przy okazji śledztwa, które zaprowadzi ich aż na drugi koniec Francji, gdzie z pozoru prosta transakcja narkotykowa przeradza się w dochodzenie na dużą skalę.Ostatnie lato przed rozpoczęciem college’u Auden spędza w malowniczym Colby Beach. Podczas gdy inne nastolatki imprezują za dnia, ona samotnie przemierza ulice, kiedy wszyscy już śpią. Wszystko zmienia się, gdy poznaje czarującego i tajemniczego Eliego cierpiącego, tak jak ona, na bezsenność. W czasie wspólnych nocnych wypraw Eli proponuje Auden przeżycie jej marzeń z dzieciństwa. Ich relacja skłania oboje do zastanowienia się, dlaczego podoba im się życie na uboczu, i zarazem motywuje do pokazania sobie nawzajem, jak żyć pełnią życia.Czy jesteś szczęśliwy? Tym pytaniem Zoa i czwórka innych młodych, atrakcyjnych i aktywnych w mediach społecznościowych chłopców i dziewcząt zostaje zaproszonych na najbardziej ekskluzywną imprezę wszech czasów. Impreza odbywa się na tajemniczej wyspie, a jej organizatorem jest marka nowego napoju. To, co zaczyna się jako ekscytująca przygoda, wkrótce zamienia się w podróż ich życia. Ale raj nie jest tym, czym się wydaje... Witamy w Edenie.W 2045 roku Motoko Kusanagi i Sekcja 9 powracają, aby stawić czoła nowemu zagrożeniu, w pełnometrażowej wersji pierwszego sezonu "SAC_2045".Jacoba Ballard to jedynaczka urodzona w wyniku sztucznego zapłodnienia, która zawsze marzyła, żeby mieć rodzeństwo. Domowy test DNA pozwolił jej odkryć, że ma nie jedno, ale aż siedmioro przyrodniego rodzeństwa — zdecydowanie więcej, niż przewidują zasady najlepszej praktyki w medycynie rozrodu. Rodzeństwo postanawia dowiedzieć się więcej na temat ich niezwykłego drzewa genealogicznego i szybko odkrywa szokującą prawdę: lekarz pomagający ich rodzicom w leczeniu bezpłodności inseminował pacjentki własnym nasieniem — bez ich wiedzy i zgody. Ballard i jej nowo odkryte rodzeństwo zaczynają rozwikływać mroczną sieć oszustw, a ich poszukiwanie sprawiedliwości staje się głównym wątkiem w tej wstrząsającej historii o niewyobrażalnej zdradzie zaufania.Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego , jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii". Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.Po zniknięciu Veróniki jej siostra, Cecilia, rozpoczyna poszukiwania, podczas których przyjdzie jej zmierzyć się z zaniedbaniami władz, uprzedzeniami społecznymi i prześladowaniem w mediach.Mickey Haller ( Manuel Garcia-Rulfo ), obrazoburczy idealista, prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles. Pierwszy sezon serialu na podstawie bestsellerowych powieści Michaela Connelly’ego o "Prawniku z lincolna" jest adaptacją drugiej książki z serii, zatytułowanej "Ołowiany wyrok".James Dial, bezwzględny zamachowiec i płatny zabójca będący obecnie na wcześniejszej emeryturze otrzymuje od dawnych szefów ostatnie zadanie. By wynagrodzić im fiasko poprzedniej misji, ma zlikwidować bossa organizacji terrorystycznej. Rutynowa misja przeradza się w największy koszmar Diala, kiedy mężczyzna zostaje wrobiony w zabójstwo głównego detektywa brytyjskiej policji, Windsora (Charles Dance, Gosford Park). Zdradzony przez pracodawców i poszukiwany przez władze, James rozpoczyna własne śledztwo. Z pomocą dwunastoletniej dziewczynki zamierza poznać prawdę i odnaleźć prawdziwego mordercę.Pozwalające na anonimowość internetowe czaty stały się łowiskiem dla licznych przestępców seksualnych. Aby dopaść drapieżców, potrzeba jednak wytrwałości i odwagi.To już trzecia część nominowanej do Emmy antologii " Miłość, śmierć i roboty ". Producentami wykonawczymi są Tim Miller (" Deadpool ", " Terminator: Mroczne przeznaczenie ") i David Fincher (" Mindhunter ", " Mank "). Nowe odcinki to połączenie grozy, wyobraźni i piękna, a tematyka obejmuje tak różnorodne kwestie, takie jak odkrywanie pradawnego zła czy apokalipsę przedstawioną przez pryzmat komedii. "Miłość, śmierć i roboty" to inteligentne i zachwycające wizualnie krótkie historie w klimacie fantasy, horroru i science fiction.Po tajemniczym zakończeniu pierwszego sezonu bitwa między Sekcją Dziewiątą i zagrażającymi całej ludzkości postludźmi w końcu się zaczęła. Drugi sezon, zrealizowany w całości z wykorzystaniem grafiki komputerowej, opowiada mrożącą krew w żyłach, ekscytującą historię. Czy postludzie to wynik ewolucji człowieka zgodnej z wizją przedstawioną w "GHOST IN THE SHELL"? Już wkrótce poznamy ostateczną odpowiedź na to pytanie.Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.