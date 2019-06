Quentin Tarantino szykuje film o przygodach Django i Zorro!

Wszystko wskazuje na to, że komiks Quentina Tarantino naprawdę zostanie zekranizowany. Jak podaje portal Collider, reżyser zatrudnił właśnie Jerroda Carmichaela , by wspomógł go w pracach nad scenariuszem.Przypomnijmy, że o pomyśle filmu na podstawie tego komiksu dowiedzieliśmy się dzięki hakerom. To oni w 2014 roku włamali się skrzynki pocztowej ówczesnej szefowej studia Sony Amy Pascal . W jednym z upublicznionych wtedy mail widniała prośba o spotkanie Pascal Tarantino właśnie w sprawie, na co ten odpisał, że film może być naprawdę zabawny". Tarantino wymyślił komiks jako naturalną kontynuację. Jego akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Czarnoskóry łowca głów spotyka słynnego zamaskowanego herosa, który staje się jego mentorem. Z czasem Django i Zorro zaczynają walczyć ramię w ramię z "tyranią złych ludzi".Na razie nie wiadomo, czy Tarantino zamierza sam stanąć za kamerą