RECENZJA: "Pogromcy Duchów: Imperium lodu". Mrozi krew w żyłach?

***

recenzja filmu "Pogromcy duchów: Imperium lodu", reż. Gil Kenan

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – fabuła

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – zwiastun

Michał Piepiórka– tak powinna brzmieć nowa wersja słynnej piosenki z serii "Pogromcy duchów". Okazuje się bowiem, że w kilkuminutowym występie aktora znanego z filmów wyreżyserowanych przez Ivana Reitmana jest znacznie więcej humoru, wdzięku, lekkości i swady, niż w całym dwugodzinnym " Imperium lodu ". Ewidentnie coś dziwacznego zagnieździło się w naszym sąsiedztwie.Pierwszy film z Paulem Ruddem , próbujący odcinać kupony od sławnej serii, niemal w całości opierał się na nostalgii za – ekhem, ekhem – duchami przeszłości. To była propozycja dla gadżetomaniaków i tych wszystkich, którzy za dzieciaka smarkali ektoplazmą. Fetyszyzowano klasyczny samochód z filmów z lat 80. Przywołano sławne stroje. Nawet pułapka na duchy miała wycisnąć łzę wzruszenia. Wywołanie w finale – całkiem dosłownie – ducha Harolda Ramisa , odtwórcy jednego z oryginalnych pogromców, dowiodło, że twórcom zależy na kontynuacji dzieła, ale także, że mają dla całości sporo serducha. W odróżnieniu od kobiecej wersji Paula Feiga . W końcu za zmartwychwstanie serii wziął się tym razem nie kto inny jak syn reżysera pierwszych filmów.Serca twórcom "Imperium lodu" nie odbieram, ale polot, humor, lekkość, a przede wszystkim logikę i warsztat – już tak. Niestety, bo wydawało się, że faktycznie możemy doczekać się nowego otwarcia w tej jakże atrakcyjnej i lubianej serii. Tymczasem Jason Reitman Gilem Kenanem , który tym razem wziął się za reżyserowanie, ugrzęźli między próbą ruszenia całości w jakąś nową stronę a duchologiczną nostalgią. Próbowali dać coś zarówno młodej widowni, wychowanej na " Stranger Things ", zasiadającej przed ekranami głównie dla Finna Wolfharda , jak i dla tej, którą do kin można przyciągnąć Murrayem Danem Aykroydem . A, jak wiadomo, kiedy chce się pogodzić wszystkich, nikt nie jest w pełni usatysfakcjonowany.W nowym rozdziale powracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Nowi oraz kultowi Pogromcy Duchów łączą siły, aby uratować świat przed zamarznięciem.