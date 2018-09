Reżyser "Detektywa" nakręci "Bonda 25"

Na oficjalnym twitterowym koncie Jamesa Bonda pojawiła się informacja, że Cary Fukunaga ) nakręci 25. film o przygodach agenta 007.Prace na planie widowiska rozpoczną się 4 marca 2019 roku w londyńskim Pinewood Studios.trafi do kin 14 lutego 2020 roku.- Jesteśmy zachwyceni tym, że będziemy mogli współpracować z Carym. Jego wszechstronność oraz nowatorstwo czynią go doskonałym wyborem dla naszej kolejnej przygody Jamesa Bonda - mówią producenci serii, Michael G. Wilson Fukunaga zastąpił na stanowisku reżysera Danny'ego Boyle'a , który nie potrafił dojść do porozumienia z producentami oraz odtwórcą głównej roli Danielem Craigiem . Konflikt między twórcami doprowadził do opóźnienia prac nad filmem - pierwotniemiał zadebiutować na ekranach w USA 8 listopada 2019.Filmografię Fukunagi zamyka serial, który już jutro zadebiutuje na Netfliksie.znajdziecie nasz wywiad wideo z reżyserem.