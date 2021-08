Reżyser "Johna Wicka" szykuje film o kolejnym zabójcy na zlecenie

Reżyser cyklu " John Wick Chad Stahelski wyprodukuje dla wytwórni Warner Bros. ekranizację powieści "Shibumi".Wydana w 1979 roku książka autorstwa Trevaniana (pseudonim artystyczny Rodneya Williama Whitakera) opowiada historię wysoce wykwalifikowanego zabójcy na zlecenie Nicholaia Hela. Bohater staje do walki z tajną organizacją Mother Company, która kontroluje zachodni świat. Stahelski przeczytał "Shibumi" po raz pierwszy w dzieciństwie i od tamtej pory jest jej wielkim fanem. Książka Trevaniana była zresztą jednym ze źródeł inspiracji w trakcie prac nad " Johnem Wickiem ". Egzemplarz powieści pojawia się nawet na moment w jednej ze scen filmu.Jeśli tylko Stahelski będzie miał czas i ochotę, Warner z chęcią powierzy mu także stanowisko reżysera "Shibumi". Przypomnijmy, że filmowiec już wkrótce rozpocznie zdjęcia do czwartej części " Johna Wicka ". W planach ma również reboot " Nieśmiertelnego " z Henrym Cavillem w tytułowej roli, a także adaptację gry wideo " Ghost of Tsushima ".