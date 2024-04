12 filmów, których produkcje dotknęły tragedie

Jak wskazuje sam tytuł, szóste " Resident Evil " to domknięcie sagi na podstawie znanej serii gier. Alice ( Milla Jovovich ) powraca do laboratorium zwanego Ulem w Raccoon City, w którym korporacja Umbrella gromadzi swe siły do ostatecznego uderzenia w jedynych ocalałych z apokalipsy. Serię, która już w poprzednich filmach zmagała się z wieloma wypadkami podczas zdjęć, czekały jeszcze dwa tragiczne zdarzenia. Film kręcono m.in. w RPA. To właśnie tam we wrześniu 2015 roku kaskaderka Olivia Jackson uległa poważnemu wypadkowi. Jej motocykl zderzył się z kamerą na wysięgniku, która nie zdążyła w porę usunąć się przed nadjeżdżającym pojazdem. Kobieta odniosła poważne obrażenia. Jej sparaliżowaną lewą rękę musiano amputować. Bez możliwości powrotu do swojego dawnego zawodu, kobieta będzie mierzyła się do końca życia ze skutkami wypadku – jak orzekł sąd, spowodowanego nie z winy kaskaderki. Jednak niecałe dwa miesiące później historia powtórzyła się. Jeden z członków ekipy filmowej, Ricardo Cornelius, zginął zmiażdżony przez wojskowy wóz opancerzony, który był używany jako element scenografii.