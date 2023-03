Ostatnie dni misjonarza od reżysera "Szybkich i wściekłych"

"The Last Days of John Allen Chau" – kolejny projekt Justina Lina

Getty Images © Emmanuel Wong



Justin Lin – projekty w Hollywood

Zwiastun filmu "Fast X"

Po rozstaniu z seriąreżyser Justin Lin poszukuje nowych projektów. Po ponad dekadzie pracy nad gigantycznymi widowiskami hollywoodzkimi twórca ma zamiar zrealizować mniejszy film o tytulePodstawą scenariusza napisanego przez Bena Ripleya ) jest artykuł opublikowany w "Outside Magazine".Tytułowy bohater filmu to, który wybiera się na Sentinel Północny, odizolowaną wyspę na Oceanie Indyjskim. To miejsce zamieszkania plemienia, które nie ma styczności ze współczesną cywilizacją. Lokalna ludność jest pod ścisłą ochroną, a nieuprawnieni ludzie mają zakaz wstępu na wyspę, ponieważ tubylcy są wrogo nastawieni do przybyszów. Opisywana na całym świecieto jego osobista ścieżka poszukiwania celu i życiowej przynależności. Lin jest również reżyserem ekranizacji mangi, którą finansuje Sony. Oba projekty nie będą ze sobą kolidować, ponieważ studio chce dać twórcy możliwość pracy nad. Dopiero po ukończeniu mniejszego filmu mają rozpocząć się zdjęcia do widowiska o superbohaterze, który potrafi pokonać każdego wroga zaledwie jednym ciosem.Przez ostatnie lata Justin Lin stał się reżyserem z pierwszego szeregu hollywoodzkich twórców. Nakręcił pięć części serii:oraz. Ponadto w jego filmografii są m.in.i trzeci sezon serialuW kwietniu 2022 roku rozstał się ze stanowiskiem reżysera 10. odsłony serii. Za kamerą stanął Louis Leterrier ).