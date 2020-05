Reżyserka "Jessiki Jones" robi film o kolejnej bohaterce Marvela

Wytwórnia Sony nie ustaje w próbach tworzenia ekranowego uniwersum zbudowanego wokół Spider-Mana oraz innych bohaterów komiksów Marvela, do których posiada prawa. Jak donosi dziennik Variety", doświadczona telewizyjna reżyserka S.J. Watson (" Jessica Jones ") pracuje aktualnie nad filmem skupionym na jednej z kobiecych postaci.Według niepotwierdzonych na razie informacji, bohaterką widowiska może zostać Madame Web. Pojawiła się ona po raz pierwszy na kartach komiksów w 1980 roku. Cassandra Webb jest niewidomą starszą kobietą podtrzymywaną przy życiu przez niezwykle skomplikowany system urządzeń przypominający pajęczą sieć. Bohaterka potrafi przepowiadać przyszłość i wpływać na myśli osób przebywających w jej otoczeniu. Na życie zarabia jako wróżka. Swego czasu Peter Parker skorzystał z pomocy Madame, gdy kryminaliści porwali wydawczynię gazety Daily Globe.Wytwórnia ma już listę kandydatek do zagrania głównej roli. Są na niej m.in. Charlize Theron oraz Amy Adams . Na razie nikt nie usiadł jednak do stołu negocjacyjnego.Przypomnijmy, że na premierę wciąż czekają " Morbius " i " Venom 2 ". Oba filmy miały zadebiutować na ekranach w tym roku, ale z powodu pandemii koronawirusa zostały przerzucone na przyszły rok. Jesienią 2021 do kin powinien trafić także trzeci " Spider-Man ".