Recenzujemy serial "Kibic" na Netfliksie

recenzja serialu "Kibic", reż. Łukasz Palkowski

zwiastun serialu "Kibic"

Fragment naszej recenzji znajdziecie poniżej. Całą można już przeczytać na karcie serialu POD LINKIEM TUTAJ autor: Gabriel KrawczykMiasto może i średnie, stadionowe trybuny także, za to serca kibiców w rozmiarze XXL. Gdy wokół szaro, buro i ponuro, kolorowy wyjątek stanowią dewiza i herb zdobiące pobliskie mury. To właśnie barwy klubu wyznaczają topografię wpływów i podległości na osiedlu. Na rogu budka z kebabem, źródło mocy prawdziwego kibica; nieco dalej siłownia, gdzie obok mięśni kształtują się hierarchie osób i wartości. Co z tego, że horyzont zasłaniają blokowiska – nasza polska metafora braku perspektyw – skoro wszystkie drogi prowadzą na stadion. Tam wykrzyczysz lojalność wobec klubu, odnajdziesz dbającą o ciebie wspólnotę i poczujesz siłę, by o wspólne zawalczyć.Na trybunach siedzi Kuba ( Grzegorz Palkowski ), świeżo upieczony 17-latek o dziwnie pustym spojrzeniu. Niby wpatrzony w ojca ( Karol Pocheć ), który niedawno wyszedł z więzienia, lecz ojciec jak nie ojciec: niegdyś samiec alfa wśród fanatyków klubu, dziś ledwo wiąże koniec z końcem, odcina się też od kibolskiej przeszłości. "Resocjalizacja", powiemy. "Rozczarowanie", pomyśli Kuba. Autorytetu poszuka u starych znajomych ojca. Trafi na Zygę ( Wojciech Zieliński ), nowego przywódcę ultrasów i lokalnego barona narkotykowego. Ten zaprosi na siłownię i załatwi Kubie pracę. Choć mama ( Marta Żmuda Trzebiatowska ) ostrzegała, zanim się chłopak zorientuje, Zyga trzymać go będzie smyczy, a w razie zdrady odstrzeli jak psa. Kuba – z miłości do buntowniczki Blanki ( Mila Jankowska ) – zdradzi. Lecz gryźć też potrafi. Kibic " to serial o niby oczywistych – bo sprawdzonych w "kibolskim" gatunku – konfliktach i stawkach. A jednak fundamentem emocji znanych z " Furiozy " jest tu społeczne rozpoznanie kojarzące się raczej z kinem Doroty Kędzierzawskiej Łukasz Palkowski (reżyseria) i Klaudiusz Kuś (scenariusz) uczą nas patrzeć na świat przez pryzmat prostackiego etosu chuliganów, a równocześnie są świadomi, że (mówiąc Lecem) ich sztywna postawa jest wynikiem paraliżu. Przejrzyście opowiadają o głodzie przynależności, o zauroczeniu braterską wspólnotą, ale i o niebezpieczeństwach stadności i o hipokryzji wpisanej w pseudokibicowski kanon wartości. Snują także opowieść o polskiej rodzinie, kochającej, a jednocześnie tak niezdrowej; o dziedziczeniu grzechów, przemocy przekazywanej z pokolenia na pokolenie i emocjach, o których w domu się nie rozmawia.