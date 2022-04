Remedy i Rockstar wspólnie pracują nad remakiem "Max Payne 1&2"

Remedy Entertainment ogłosiło dziś, że rozpoczyna prace nad remakiem dwóch pierwszych gier z serii "Max Payne". Studio zawarło umowę z właścicielem praw do marki, Rockstar Games, na mocy której Rockstar sfinansuje cały projekt. Obie gry zostaną wydane na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 jako jedna pozycja zatytułowana "Max Payne 1&2".Remedy Entertainment dopiero rozpoczyna prace nad projektem, ale już wiemy, że powstanie on na ich autorskim silniku Northlight (działalo na nim "Control"). Cały dewelopment będzie sfinansowany przez Rockstar Games, zaś budżet ma być "na równi z innymi grami AAA tworzonymi przez Remedy". Na mocy tej umowy Remedy będzie miało udział w zyskach ze sprzedaży po tym jak Rockstarowi zwrócą się poniesione koszta produkcji, marketingu i dystrybucji gry.Pierwszy " Max Payne " zadebiutował w lipcu 2001 roku na komputerach PC i po paru miesiącach trafił na konsole Xbox oraz PlayStation 2. Gra urzekła graczy swoim klimatem, mocną historią i świetnie zaimplementowanym systemem bullet time. Po sukcesie pierwszej odsłony studio zabrało się za kontynuację, która trafiła do sprzedaży dwa lata później. Dziewięć lat przyszło czekać fanom na trzecią część, jednak nie pracowało już nad nią Remedy, a właściciel praw do marki, Rockstar Games.Trzymamy kciuki, aby w odświeżonych grach swojej twarzy głównemu bohaterowi ponownie użyczył Sam Lake.