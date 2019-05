Rick Flagg jednak pozostał członkiem Legionu Samobójców?

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Ricka Flagga w wykonaniu Joela Kinnamana. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie on członkiem Legionu Samobójców. Takie wnioski można wysnuć z jego nowego wpisu na Instagramie.Szczegóły fabuły nie są wciąż potwierdzone. Wiadomo jedynie, że James Gunn zamierza odświeżyć ekipę, ale nie pozbywać się jej w całości. Ze starego składu pozostali: Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Kapitan Bumerang) i Viola Davis (Amanda Waller).Zdjęcia doruszają we wrześniu w Atlancie. Premiera planowana jest na sierpień 2021 roku.