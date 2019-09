Robert Downey Jr. w filmie o Czarnej Wdowie

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Serwis Deadline ujawnił, że w powstającym właśnie filmie o przygodach Czarnej Wdowy pojawi się na moment Tony Stark ( Robert Downey Jr ).Według portalu We Got This Covered, twórcyzamierzają wykorzystać scenę z, która ostatecznie nie znalazła się w filmie. Po konfrontacji na lotnisku w Lipsku Tony każe Natashy ( Scarlett Johansson ) uciekać wraz z resztą zbuntowanych Avengersów.będzie pierwszym filmem z czwartej fazy ekranowego uniwersum Marvela. Widowisko trafi na ekrany 1 maja 2020 roku. Na ekranie prócz Johansson Downeya Juniora zobaczymy m.in. Florence Pugh Rachel Weisz . Reżyseruje Cate Shortland