Rosamund Pike i Chris O'Dowd gwiazdami serialu komediowego

) i Chris O'Dowd ) zagrają główne role w serialu komediowym. Projekt nosi tytułi składać się będzie z dziesięciu dziesięciominutowych odcinków.Całość wyreżyseruje Stephen Frears ). Autorem scenariusza jest Nick Hornby ). Serial powstanie dla stacji SundanceTV.Bohateramisą Louise i Tom, którzy co tydzień tuż przed sesją terapii małżeńskiej spotykają się w pubie. W każdym odcinku poznamy fragmenty ich wspólnego życia: to, co ich do siebie przyciągnęło i to, co ich od siebie oddala.