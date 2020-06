Ruszają zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju". Produkuje Doda

16 czerwca ruszają zdjęcia do filmu " Dziewczyny z Dubaju " opartego na głośnej książce Piotra Krysiaka. Za kamerą stanie Maria Sadowska (" Sztuka kochania "), zaś stanowiska producentów będą piastować Dorota Rabczewska-Stępień Na ekranie zobaczymy m.in. Paulinę Gałązkę Józefa Pawłowskiego . Zdjęcia będą kręcone zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowych lokacjach: Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju.Twórcy obiecują, że ich film zdemaskujei ujawniEmi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...Premiera filmu: 22 stycznia 2021 roku.