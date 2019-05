Ruszyły zdjęcia do serialu platformy Netflix z Joanną Kulig

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu serwisu streamingowego Netflix pt.Jedną z głównych ról w międzynarodowej produkcji gra Joanna Kulig Seria będzie się składać z ośmiu odcinków, a dialogi będą prowadzone w trzech językach - francuskim, angielskim i arabskim. Akcja rozegra się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu, w którym główny bohater prowadzi swój klub muzyczny. Kulig zagra Maję, kobietę o niezwykły głosie, która boryka się z problemem alkoholowym. Gdy śpiewa, znajduje się w centrum uwagi, a oczy wszystkich są zwrócone na nią. Poza sceną czuje się zagubiona, niepewna kierunku, w którym zmierza jej życie. W obecnej sytuacji zdaje się, że nie pozostaje jej nic innego, jak dołączyć do zespołu Elliota ( André Holland ), któremu od czasu do czasu partneruje, mimo że do tej pory opierała się podjęciu tej decyzji. Amandla Stenberg będzie Julią, czyli nastoletnią córką Eliota, która nagle zjawia się w Paryżu i zmusza ojca do zmierzenia się ze swoją przeszłością. Tahar Rahim wcieli się w postać Farida, współwłaściciela klubu, którego tajemnicze życie wciąż negatywnie odbija się na Elliocie i jego zespole, a Leila Bekhti zagra wspierającą go żonę – Amirę. Serialowy zespół wtworzą profesjonalni muzycy: Randy Kerber , Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil oraz Damian Nueva Cortes. Międzynarodową obsadę uzupełni również francuski raper Sopico, który zagra wokalistę zyskującego popularność zespołu.Współautorem serialu jest laureat Oscara, Damien Chazelle ).