Ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu "Dark"

Rozpoczęły się prace nad trzecim sezonem pierwszej niemieckiej oryginalnej produkcji Netflix, który będzie stanowił ostatnią część trylogii. Do grudnia w okolicach Berlina zostanie nakręconych osiem godzinnych odcinków. Zobaczcie zdjęcie z planu:Showrunnerzy Jantje Friese Baran bo Odar tak opowiadają o zakończeniu serialu:"Od samego początku planowaliśmyjako trylogię o podróży w czasie. Kiedy uświadomiliśmy sobie, jak dużą popularnością na całym świecie cieszył się pierwszy sezon, byliśmy wniebowzięci. W tej chwili fani mogą rozkoszować się oglądaniem drugiego sezonu, a my właśnie rozpoczęliśmy produkcję trzeciej, ostatniej już odsłony tej pełnej paradoksów sagi rodzinnej. Odpowiemy w niej na pytania, jakie dręczyły naszych widzów, i z biegiem czasu pomożemy rozwikłać wszystkie zagadki tej historii. Na pewno ciężko będzie nam pożegnać się z postaciami, które zdążyliśmy tak polubić, ale przecież początek jest końcem, a koniec początkiem".W trzecim sezonie w centrum wydarzeń ponownie znajdą się rodziny Nielsenów, Kahnwaldów, Tiedemannów i Dopplerów. Spróbują rozwikłać tajemnice małego miasteczka Winden oraz znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy można rozwiązać pętlę czasu i zmienić mroczne przeznaczenie wszystkich bohaterów?Kelly Luegenbiehl, wiceprezes międzynarodowych produkcji oryginalnych Netflix (International Originals Netflix) mówi:"Rozpoczęcie produkcji ostatniego sezonuto znacznie więcej niż tylko początek prac nad trzecią odsłoną serii: nasza pierwsza niemiecka oryginalna produkcja dosłownie zatacza koło. Nie mogę się doczekać, aż Jantje i Bo w pełni zrealizują swój zamysł i dokończą opowiadanie tej historii oraz zdradzą wszystkie tajemnice publiczności i fanom na całym świecie, którzy od samego początku ciepło przyjęliTak jak w poprzednich sezonach, scenariusz wszystkich ośmiu odcinków napisała Jantje Friese , a wyreżyseruje je Baran bo Odar . Za zdjęcia odpowiada Nikolaus Summerer . Za produkcję serialu ponownie odpowiadać będzie W&B Television. Producentami wykonawczymi są Friese oraz Odar , a także Quirin Berg Max Wiedemann . Do obsady serialu powrócą Louis Hofmann Lea van Acken . Dołączą do nich Barbara Nüsse , Hans Diehl, Jakob Diehl Sammy Scheuritzel i Axel Werner.