Scenariusz "Killers of the Flower Moon" nie zwiastuje sukcesu komercyjnego?

Dziennik "The Hollywood Reporter" opublikował artykuł opisujący kulisy przejęcia od wytwórni Paramount przez Apple nowego filmu Martina Scorsesego pt. " Killers of the Flower Moon ". Jak się okazuje, głównym powodem, dla którego hollywoodzkie studio zrezygnowało z finansowania projektu, był scenariusz pióra Erica Rotha W jego pierwotnej wersji Leonardo DiCaprio miał wcielić się w pozytywnego bohatera - agenta FBI prowadzącego śledztwo w tytułowej sprawie. Gwiazdor wraz z reżyserem doszli jednak do wniosku, że znacznie ciekawszą postacią do zagrania będzie bratanek głównego złoczyńcy, rozdarty między uczuciem do kobiety a brudnymi interesami wuja ( Robert De Niro ). Tekst został więc poddany gruntownym poprawkom, aby wyeksponować drugoplanową dotąd rolę.Szefostwo Paramountu uznało, że film według nowego scenariusza będzie nastrojowym, mało komercyjnym studium charakterów. Jak ujął to jeden z rozmówców "THR": mniejsza skala, ten sam budżet.Po tym, jak koszty realizacji filmu zostały wycenione na 200 milionów dolarów, wytwórnia zaproponował Scorsesemu DiCaprio , by poszukali dodatkowych źródeł finansowania. Ostatecznie produkcję dzieła zgodził się w całości pokryć Apple. Paramount zapłaci jedynie jedynie za promocję i dostanie prowizję za międzynarodową dystrybucję filmu w kinach. Gdy " Killers of the Flower Moon " zakończy wędrówkę po wielkich ekranach, trafi od razu na platformę streamingową Apple TV+.