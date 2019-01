Scenografowie ogłosili nominacje

W poniedziałek ogłoszono nominacje do nagród Amerykańskiej Gildii Scenografów . Zwycięzców poznamy 2 lutego.Listę nominacji znajdziecie poniżej:odc. The Ersatz Elevator: Part Oneodc. The Bent-Neck Ladyodc. Now More Than Ever, We Care About You, History Ends, Jahr Nullodc. Simone, We're Going to the Catskills!odc. Akane No Maiodc. Pinata, Coushattaodc. The Boxodc. June, Unwomenodc. Chapter 72odc. Once a Langmore..., The Gold Coastodc. The Boy on the Bridgeodc. Fire and Reignodc. Teddy Perkinsodc. Viking Funeral; Perverts are People, Too; Rosalieodc. Janet (s)odc. Mandatoryodc. Tech Evangelist, Artificial Emotional Intelligenceodc. The Novelization Correlation, The Sibling Realignment, The Bow Tie Asymmetryodc. #Murphytooodc. Travelin' Prayer, Tie Our Love (Ina Double Knot), Fresh Out of Forgivenessodc. Book Worming, The Count's Counting Error, Street Foododc. The Three Wise Men, Tex and the City, Anchor Away