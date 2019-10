Sekcje dokumentalne na 10. American Film Festival

W tegorocznym programie sekcji znajdą się m.in.:– opowieść o popkulturowym trzęsieniu ziemi wywołanym w latach 80. przez słynny kanał telewizyjny,– film poświęcony transseksualnej kobiecie, która ujawniła skandal w amerykańskiej armii,– portret Antona Yelchina – przedwcześnie zmarłej gwiazdy Hollywood oraz, opowieść o prawdziwych cyborgach – trójce ludzi po zabiegu podłączenia do komputera. W sekcji American Docs o Nagrodę Publiczności, 5000 dolarów ufundowanych przez BNY Mellon, będzie walczyć 13 tytułów.Z kolei w sekcji Special Docs znajdzie się m.in.– niekonwencjonalna historia o medycznej marihuanie (z Whoopi Goldberg Snoop Doggiem w tle)."Video Killed the Radio Star" to pierwszy klip, jaki w 1981 roku pojawił się na antenie powstałej właśnie całkowicie muzycznej telewizji. MTV szybko stała się sensacją i zdefiniowała całe lata 80. i 90. I Want My MTV pokazuje, jak ściśle kontrolowany był dobór repertuaru i ile wywoływał kontrowersji.Chelsea Manning, obok Edwarda Snowdena, to jedna z najsłynniejszych sygnalistek we współczesnej historii USA. W 2010 roku na jaw wszyła sprawa przekazania przez nią portalowi WikiLeaks tajnych dokumentów, ukazujących m.in. zbrodnie wojenne dokonywane przez amerykańskie wojsko. Oprócz dążenia do sprawiedliwości w armii, Mannig walczy także o osobiste szczęście – jako osoba transseksualna.Wzruszająca biografia Antona Yelchina , który zginął tragicznie w 2016 roku. Budowany na podstawie wspomnień, zapisków i archiwalnych materiałów intymny portret popularnego aktora (znanego m.in. z seriiczy Jarmuscha ), a jednocześnie hołd złożony sztuce filmowej.Być człowiekiem – co to tak naprawdę znaczy? Dokument prezentuje historię trzech zmagających się z niepełnosprawnością osób, które przechodzą zabieg podłączenia mózgu do komputera. Czyni to ich cyborgami – hybrydami żywych organizmów i maszyn.Brian Dwyer, właściciel popularnej pizzerii, zostaje ojcem chłopca, u którego zdiagnozowano raka oka. Gdy kolejne terapie zawodzą, chwyta się ostatniej deski ratunku: medycznej marihuany. Decyzja Briana uruchamia proces słodko-gorzkich wydarzeń, z Whoopi Goldberg Snoop Doggiem w tle.Więcej szczegółów na www.americanfilmfestival.pl