Serial "9-1-1" wraca po przerwie na FOX

Pożar, który trawi całe osiedle, rekin, który atakuje swojego opiekuna na autostradzie, czy agresywny mąż, który terroryzuje byłą żonę. To tylko niektóre z wydarzeń, które zaskoczą widzów już dziś, kiedy to na FOX powracają po przerwie najnowsze odcinki 2. sezonu serialuNajnowsza serialowa produkcja Ryana Murphy'ego czy) spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony widzów. Bazująca na prawdziwych wydarzeniach produkcja okazała się dużym hitem i właśnie ogłoszono, że serial został przedłużony na 3. sezon!Nowe odcinki serialu ponownie dostarczą widzom wielu emocji. Oprócz mrożących krew w żyłach walk z żywiołami i wypadków losowych, zobaczymy również potyczki bohaterów w życiu prywatnym, które nie daje im wytchnienia od stresującej pracy.Pierwsze odcinki drugiego sezonu śledziły m.in. prywatne perypetie nowej bohaterki - Maddie ( Jennifer Love Hewitt ), która zastąpiła Abby ( Connie Britton ) jako operatorka numeru alarmowego 9-1-1. Okazało się, że kobieta uwolniła się od toksycznego małżeństwa i starała się ułożyć sobie życie od nowa. Jednak w ostatnim odcinku przed przerwą niespodziewanie pojawił się Doug ( Brian Hallisay ).– były mąż kobiety i wygląda na to, że nie zapomniał jeszcze o swojej eks.W nowych odcinkach nie zabraknie również ekstremalnych, przedziwnych i wyjątkowo trudnych sytuacji. Jak ratownicy poradzą sobie z rekinem, który podczas wypadku na autostradzie zostaje uwolniony z akwarium i rozszarpuje swojego opiekuna? To zapewne nie będzie dla nich łatwa akcja.Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się już dziś o godzinie 22:00 tylko na kanale FOX!