Najlepsze seriale o strażakach. Top 8 seriali, które warto zobaczyć

Seriale o strażakach proponują zazwyczaj poważne podejście do tematu walki z ognistym żywiołem. Twórcy " Tacoma FD " postanowili pójść na przekór dramatycznej konwencji i zaproponowali widzom absurdalną komedię w stylu " The Office ". Jej bohaterami są członkowie jednostki straży pożarnej służący w jednym z bardziej deszczowych amerykańskich miast. Strażacy palą się do gaszenia pożarów, ale zamiast uczestniczyć w niebezpiecznych akcjach, umierają z nudów w remizie. Główne role w serialu grają Kevin Heffernan