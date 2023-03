"Zorro" w rękach producenta "Gry o tron" i "Pierścieni Władzy"

To będzie odważna nowa wersja klasycznej historii

Getty Images © Rodin Eckenroth



Serial Killers o "Grze o tron"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu,, który jako scenarzysta i producent pracował wcześniej przy takich wysokobudżetowych serialach fantasy jakHBO iPrime Amazonu., który będzie także pełnił funkcję jednego z producentów wykonawczych.Diego pochodzi z uprzywilejowanej rodziny. Kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, wraca do rodzinnego El Pueblo de Los Angeles. Na miejscu odkrywa świat przeżarty korupcją i niesprawiedliwością. To przekona go, by wdział maskę Zorro i stał się obrońcą uciśnionych, tym samym zostając pierwszy w historii Ameryki superbohaterem.. Będzie to widowiskowa przygodówka osadzona w bogatej i niezwykle różnorodnej kulturze Kalifornii. Widzowie mogą spodziewać się humoru, złowieszczych intryg, romantycznych uniesień i zawadiackiej akcji. Bryan Cogman najlepiej znany jest widzom z serialu. Praca przy nim przyniosła mu cztery nagrody Emmy, Hugo, nagrodę Gildii Producentów i siedem nominacji do nagród Gildii Scenarzystów.nie jest pierwszym projektem Cogmana dla Disneya. Jest bowiem scenarzystą, czyli aktorskiej wersji klasycznej animacji studiaPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?