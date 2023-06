Shannen Doherty: "Tak wygląda rak". Gwiazda "Beverly Hills 90210" pokazała emocjonalne wideo z terapii

Shannen Doherty – życie w cieniu choroby

Najważniejsze role Shannen Doherty

Shannen Doherty w serialu "Beverly Hills 90210"

Poddała się wówczas intensywnemu leczeniu obejmującemu mastektomię oraz chemio- i radioterapię. 29 kwietnia 2017 roku miała dla swoich fanów dobrą wiadomość: choroba ustąpiła. Niestety aktorka nie cieszyła się zdrowiem zbyt długo. 4 lutego 2020 roku ogłosiła, że rak powrócił. Swoją walkę o zdrowie relacjonowała w mediach społecznościowych.Jej bohaterka przeniosła się wraz z bratem bliźniakiem i ojcem z Minnesoty do tytułowego Beverly Hills. W nowym środowisku zawierała przyjaźnie i wdawała się w burzliwe romanse, co spotkało się z mieszanymi uczuciami fanów produkcji.– najstarszą z sióstr będących potomkiniami czarownic. Występ ten przyniósł jej dwie nominacje do Saturnów. Na planie tej produkcji miała także okazję zadebiutować po drugiej stronie kamery.Zagrała w nim Heather Duke, rywalkę granej przez Winonę Ryder Veroniki Sawyer.Przypadła jej rola matki granego przez Jamesa Scully'ego J.D.