Sigourney Weaver nie zagrałaby w nowych Gwiezdnych Wojnach, gdyby nie Baby Yoda

Co powiedziała Sigourney Weaver?

Zobacz zwiastun trzeciego sezonu serialu "The Mandalorian"

W niedawnym wywiadzie dla portalu GamesRadar+ Sigourney Weaver , promując swój nadchodzący film " Wąwóz ", odpowiedziała też na pytania o najnowszą produkcję z uniwersum Gwiezdnych Woje n. Przyznała, że to obecność Grogu przekonała ją do wzięcia udziału w produkcji:- powiedziała Weaver.Na tę chwilę bardzo niewiele wiemy o nadchodzącej filmowej produkcji. Tym ciekawiej słucha się Weaver , która w wywiadzie dzieli się pierwszymi detalami dotyczącymi swojej postaci. Mówi między innymi: The Mandalorian & Grogu " ma kontynuować wątki z serialu Disney+ " The Mandalorian ", którego akcja rozgrywa się kilka lat po " Powrocie Jedi " w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu. Planowana data premiery to maj 2026 roku.