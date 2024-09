Niewinna historia o misiu, który bardzo lubi jeść miodek, nadepnęła na odcisk światowego mocarstwa. Film " Krzysiu, gdzie jesteś? " opowiada o ulubionych bohaterach ze Stumilowego Lasu, którzy wyruszają na poszukiwania swojego dawnego znajomego. Ich przyjaciel jest teraz dorosłym człowiekiem, który mieszka w Londynie. Kubuś Tygrysek przybywają do miasta, aby przypomnieć mu o magii dzieciństwa. Postać żółtego misia była również inspiracją dla internautów, którzy właśnie do bohatera książek A.A. Milnego przyrównywali Xi Jinpinga, przywódcę Chin. Według przypuszczeń to właśnie te żarty zablokowały dystrybucję filmu w kraju. Inni komentujący znajdują bardziej racjonalne wyjaśnienie. "Krzysiu, gdzie jesteś?" nie zostało wybrane do wyświetlania, bo wypełniono już obowiązujący tam limit tytułów spoza Chin, które miały trafić na krajowe ekrany.