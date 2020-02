FOTO: Kevin Feige spotka Simpsonów

Szef Marvel Studios Kevin Feige zadebiutuje jako aktor w serialu. Użyczy głosu złoczyńcy imieniem Chinnos, który wygląda tak:Debiut nastąpi w najnowszym odcinku serialu pod tytułem "Bart the Bad Guy". Bart zmieni się w superzłoczyńcę imieniem Spoiler Boy, kiedy przed premierą zobaczy wyczekiwane przez wszystkich widowisko z cyklu "Vindicator". Uzbrojony w spoilery nie zawaha się wykorzystać swojej mocy, by zdobyć to, czego, chce.Oprócz Feige'a w obsadzie usłyszymy również braci Russo , reżyserów dwóch ostatnich części, którzy wcielą się w superbohaterskich producentów filmowych próbujących powstrzymać Spoiler Boya przed zniszczeniem frajdy wszystkim fanom "Vindicatora".Chinnos będzie ostatecznym złoczyńcą odcinka. Uzbrojony w apokaliptyczną apkę grozi restartem Ziemi.