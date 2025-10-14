"W roli głównej piersi": Startuje projekt KLAPS!

Październik to od lat miesiąc, w którym szczególnie dużo mówi się o raku piersi. To czas symboliczny, bo wciąż zbyt wiele kobiet w Polsce umiera na tę chorobę zbyt późno zdiagnozowaną. Codziennie 15 z nich nie wraca do domu.



Właśnie w październiku startuje druga edycja projektu edukacyjnego KLAPS!, który trafi na ekrany 50 kin w całej Polsce. Pierwszy odcinek tej edycji nosi tytuł "W roli głównej: piersi". To mocny i potrzebny głos w dyskusji o profilaktyce. Ginekolożka dr Agnieszka Nalewczyńska mówi wprost o tym, że badania przesiewowe są dostępne, a mimo to zgłasza się na nie tylko 4 na 10 Polek. To rozmowa, która może uratować życie. Mamy nadzieję, że usłyszy ją jak najwięcej osób.



KLAPS! to cykl sześciu krótkich filmów o zdrowiu i profilaktyce. W kolejnych miesiącach zobaczymy się na wielkim ekranie nie tylko z dr Agnieszką Nalewczyńską, ale także z dietetyczką kliniczną, dr Hanną Stolińską oraz ekspertką z ramienia SEXEDPL – Agą Szuścik. Przed nami rozmowy o badaniach dla Niej i dla Niego, endometriozie, libido, menopauzie i andropauzie. Naszą misją jest, by kino stało się przestrzenią nie tylko rozrywki, ale też refleksji i realnej zmiany. Jeśli choć dwie osoby dzięki tym filmom pójdą na badania i zdążą z diagnozą na czas, to będzie to dla nas największy sukces.

