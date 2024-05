Będzie nowy "Naznaczony"! Jest nawet data premiery

Nowy "Naznaczony" już w przyszłym roku

"Koszmar minionego lata" powraca. Jest data premiery

Zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"

Skąd nasze zawahanie co do tego, którym filmem w serii jest zapowiedziany? Ponieważ jeden film w tym cyklu -- jest już zapowiedziany. Jak jednak twierdzi portal Deadlnie, wczoraj ogłoszony film to inny projekt.Nie znamy żadnych jego szczegółów. Nie jest więc jasne, czy film będzie należał do głównej linii narracyjnej, czy też - jak- będzie jedynie historią rozgrywającą się w tym samym świecie.Wiemy za to, kiedy tentrafi do kin. Amerykańska data premiery została wyznaczona naSony ogłosiło również datę premiery slashera. Reboottrafi do kinNowy film wyreżyserowała scenarzystka " Thor: Miłość i grom Jennifer Kaytin Robinson . Jest również współautorką fabuły.Szczegóły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że slasher podąży drogą wznowionej serii " Krzyk ". A to oznacza, że aktorzy z oryginału Freddie Prinze Jr. Jennifer Love Hewitt powrócą.