Woman of the Year

Praca nad romantycznym komediodramatem w reżyserii George’a Stevensa zbliżyła do siebie dwie gwiazdy produkcji. Spencer Tracy Katharine Hepburn nigdy się nie pobrali, ale żyli ze sobą aż do śmierci aktora 26 lat później. Sam film opowiada o parze dziennikarzy – dobrze wykształconej reporterce Tess, która zostaje wybrana Kobietą Roku, oraz Samie, piszącym do kolumny sportowej. Choć para z miejsca zakochuje się w sobie i bierze ślub, na przeszkodzie idealnemu związkowi stają obowiązki służbowe i oddanie pracy kobiety. Oczywiście to tylko pretekst do pełnej gagów komedii spuentowanej czułym zakończeniem. Projekt był pierwszym z dziewięciu wspólnych filmów pary, do których zalicza się m.in. " Stan Unii ", " Żebro Adama " i " Zgadnij, kto przyjdzie na obiad ".