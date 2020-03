Sony pozwoli Amerykanom obejrzeć "Bloodshot" w domu

Sony jest kolejną hollywoodzką wytwórnią, która w obliczu pandemii Covid-19 decyduje się na radykalne kroki. Zaledwie półtora tygodnia po premierze komiksowego widowiskabędzie go można legalnie obejrzeć w Stanach bez wychodzenia z domu. Premiera cyfrowa filmu jest zaplanowana na najbliższy wtorek.zdążył trafić do kin jeszcze zanim większość sieci multipleksów zdecydowała się na wstrzymanie działalności. Mimo to chętnych do obejrzenia było niewielu. Zaś po weekendzie sytuacja stała się tragiczna. We wtorek wpływy wyniosły niewiele ponad 210 tys. dolarów, co daje średnią na kino w wysokości 75 dolarów.Przed Sony na podobny krok w Stanach zdecydował się Warner i Universal. Ten ostatni idzie w swoich działaniach najdalej i ogłosił, żebędzie można obejrzeć w domu 10 kwietnia, czyli w dniu kinowej premiery.