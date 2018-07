Zdjęcia do "Bloodshota" startują za miesiąc

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, trwają przygotowania do ekranizacji komiksu. Teraz wiemy już, kiedy rozpoczną się zdjęcia. Vin Diesel i reszta obsady pojawi się przed kamerami 6 sierpnia.Tytułowy bohater to Ray Garrison. Kula przeszywająca głowę jego żony była ostatnią rzeczą, jaką widział, zanim umarł. I jedyną, jaka pojawiła się przed jego oczami, kiedy oprzytomniał. Bo Ray nie jest martwy. Nie jest też żywy, przynajmniej nie w tradycyjnym znaczeniu. Dr Emil Harting zastąpił jego krew samonaprawiającymi się nanobotami, które dały ciału Raya możliwości, o jakich zwyczajny człowiek może tylko pomarzyć. Tak narodził się Bloodshot - maszyna do zabijania, która nie pamięta życia, jakie wiodła przed przemianą.Zdjęcia powstawać będą w Cape Town, Pradze i Budapeszcie. Projekt powstaje dla studia Sony.