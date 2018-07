"Zombieland 2" w kinach na 10. rocznicę "Zombieland"

Wytwórnia Sony uaktualniła swoje plany dystrybucyjne na najbliższe lata. Jednym z najważniejszych punktów nowego kalendarza jest 11 października 2019 roku. To wtedy do kin wejdzie. W ten sposób dotrzymana zostanie złożona parę miesięcy temu obietnica, że obraz będzie miał premierę na 10. rocznicę wejścia do kin oryginału.Data wydaje się jednak mało fortunna, ponieważ na 11 października dużą premierę ma praktycznie każda licząca się wytwórnia. Disney wprowadzi Dwayne'em Johnsonem , MGM, Paramount kinową wersję serialu, a Warner Bros. ekranizacjęKomiksowe widowisko z Vinem Dieselem w roli głównej pod tytułempojawi się tydzień po walentynkach 2020 roku. Ten termin film ma dla siebie, ale tydzień wcześniej do kin ma wejść niesprecyzowane widowisko DC Comics.Sony Pictures oficjalnie też usunęło ze swoich planów dystrybucyjnych. Przypomnijmy, że obraz miał wyreżyserować Corin Hardy , a główną rolę otrzymał Jason Momoa . Premiera planowana była na październik 2019 roku. Pod koniec maja panowie jednak zrezygnowali z projektu, ponieważ nie mogli dojść do porozumienia z jednym z producentów.Inne zmiany w planach Sony wyglądają następująco:trafi do kin dwa tygodnie wcześniej, 26 lipca 2019 roku.w reżyserii Grety Gerwig trafi do kin w pierwszy dzień Bożego Narodzenia przyszłego roku.