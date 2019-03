Sony szykuje ekranizację "Maximum Carnage"?

Wygląda na to, że po sukcesieSony ma ambitne plany rozwoju swojego Spider-uniwersum. Według najnowszych pogłosek producenci mają w planach ekranizację komiksowego cross-overuO tym, że czeka nas kinowa wersja krwiożerczego symbionta Carnage'a, wiadomo już ze sceny po napisach. Pojawił się w niej Woody Harrelson w roli Cletusa Kasady'ego, czyli mężczyzny, który połączył się z kosmicznym pasożytem, by nękać Eddiego Brocka.Wygląda na to, że Sony planuje zachować Carnage'a na więcej filmów. Postać pojawi się prawdopodobnie w sequelu, a ekranizacjato dalsza filmowa przyszłość tej postaci.Opublikowana w 1993 roku historia opowiadała o Carnage'u, który po raz kolejny ucieka z więzienia i staje na czele "rodziny" superłotrów, którzy zaczynają szerzyć masakrę i terror. Żeby stawić mu czoła, Spider-Man musi połączyć siły nie tylko z całym tłumem superbohaterów, ale i z samym Venomem.Filmowa ekranizacja komiksu zapewne wykorzystałaby rozmaite postacie, które w międzyczasie zaludnią uniwersum Sony: od Venoma i Carnage'a po wampira Morbiusa i – prawdopodobnie – Kravena, Silver Sable lub Black Cat (ale raczej bez Spider-Mana). Byłby to więc odpowiednik marvelowych– film, w którym spotykają się bohaterowie ze wszystkich solowych serii studia Sony.Oczywiście plany mogą w międzyczasie ulec zmianie. Na razie spodziewamy się Jaredem Leto (premiera w lipcu 2020) oraz kontynuacji. Co dalej – zobaczymy.