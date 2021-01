"Morbius" nie napije się krwi w marcu

Czekacie na (wpisz dowolny film, na który czekasz)? Niestety, obejrzycie go później. Tym razem padło na ekranizację komiksu Jaredem Leto w roli głównej.Pierwotnie, widowisko miało trafić do kin 31 lipca 2020 roku. Później, w obliczu szalejącej pandemii, datę premiery przesunięto na 19 marca 2021 roku. Ostatecznie (?) film zaliczy jednak kolejny, siedmiomiesięczny poślizg - nowa data premiery to 8 października 2021.Tytułowy bohater, doktor Michael Morbius , cierpi na bardzo rzadką chorobę krwi. Próbując się wyleczyć, naukowiec przeprowadza na sobie niebezpieczne eksperymenty. W efekcie zamienia się w wampira.W obsadzie prócz Leto są również Adria Arjona Jared Harris . Reżyseruje Daniel Espinosa ).