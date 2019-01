Spielberg kompletuje obsadę "West Side Story"

Debiutantka Rachel Zegler, Ariana DeBose David Alvarez oraz Josh Andrés Rivera dołączyli do obsady nowej wersjiZegler zagra główną rolę kobiecą - Marię, siostrę przywódcy latynoskiego gangu Rekiny. Dziewczyna zakochuje się w śmiertelnym wrogu brata, Tonym ( Ansel Elgort ). Alvarez wcieli się w Bernarda. DeBose będzie Anitą - przyjaciółką Marii oraz dziewczyną jej brata. Rivera zagra Chino - jednego z Rekinów.Nagrodzony 10 Oscarami oryginał z 1961 roku to opowieść o miłości Romea i Julii przeniesiona w realia amerykańskich przedmieść lat 50. Dwoje młodych ludzi, przeżywających swą pierwszą miłość, wmieszanych zostaje w porachunki gangów, które prowadzą do tragedii.Reżyserem remake'u jest Steven Spielberg . Zdjęcia ruszają latem.