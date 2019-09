Sprawdźcie, co Wam poprawi humor we wrześniu na Netflix

***

1 września

2 września

6 września

"Szkoła dla elity", sezon 2. , sezon 2.

21 września

26 września





27 września

To już wrzesień. Powrót do szkoły i rzeczywistości może być trudny. Na szczęście mamy Netflix! W tym miesiącu na platformie znajdziecie dużo relaksujących komedii, a miłośnicyw końcu dostaną wyczekiwany 5. sezon serialu! Sprawdźcie, co jeszcze może Was zainteresować. Najciekawsze tytuły znajdziecie poniżej.Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka są jak włoska rodzina – każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awantury jest czasami tylko krok. Do tego matka Ani, która przyjeżdża na wesele z dużo młodszym partnerem, rozmija się z wyobrażeniami matki Tomka o statecznej teściowej dla syna. Nie zabraknie nowych problemów w życiu weselnych gości – Oli i Bogdana, których małżeństwo zostanie wystawione na ciężką próbę przez raczkującego Mikołaja, a także Zośki, która polską wieś oglądała dotychczas tylko na Instagramie. Ale prawdziwą iskrą pod beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na ślub od lat niewidzianego ojca Tomka.Samotna kobieta podczas konferencji naukowej poznaje mężczyznę, w którym zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Po zaledwie paru tygodniach znajomości, postanawiają wziąć ślub. Jedynym problem są 40-letni synowie, którzy do tej pory mieszkali ze swoimi rodzicami, a przez ślub stali się przyrodnimi braćmi.Młoda dziewczyna ( Jennifer Grey ) spędza wakacje wraz z rodzicami i siostrą w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. To właśnie tutaj poznaje przystojnego instruktora tańca John'ego ( Patrick Swayze ). Między młodymi ludźmi rodzi się uczucie.Chazz Michael Michaels ( Ferrell ) i Jimmy MacElroy ( Heder ) – dwaj rywalizujący ze sobą łyżwiarze – na skutek okropnej bójki, zostają na stałe wykluczeni z zawodów indywidualnych. Znajdują jednak lukę w regulaminie, dzięki której udaje im się zakwalifikować do występu. Panowie wkraczają na lodowisko jako para...Elizabeth Gilbert to trzydziestokilkuletnia, nowoczesna kobieta. Ma męża, wspaniały dom oraz dobrą pracę. Mimo to pewnej nocy leży nieszczęśliwa na podłodze w łazience i płacze, ponieważ stwierdza, że życie, które wiedzie nie jest tym, którego tak naprawdę pragnie i nie wie, co powinna z nim zrobić. W końcu decyduje się na rozwód, który jest bardzo bolesny i przez który popada w depresję. Jej kolejnym krokiem jest podróż do trzech państw zaczynających się na literę "I", a mianowicie Italii, Indii oraz Indonezji. Jest to podróż w głąb siebie, aby przemyśleć swoje dotychczasowe życie, lepiej zrozumieć samą siebie i zdecydować, co zrobić dalej, aby zmienić swoje życie na lepsze.Po stracie żony i współgospodarza programu, Ron zbiera zespół i wraz z kolegami tworzy całodobowy kanał informacyjny, nieustraszenie stając do walki z nowym rywalem. Czy najwspanialszy gospodarz programu nie zostanie aby przygnieciony ciężarem własnego ego (i swojej misternej fryzury)? Wszystko może się zdarzyć w tej przekomicznej komedii, którą krytycy zgodnie okrzyknęli "jednym z najśmieszniejszych filmów roku!".Czworo licealistów podczas odbywania szkolnej kary znajduje starą konsolę do gier wideo z nieznaną grą, o której nigdy nawet nie słyszeli. Po jej uruchomieniu zostają natychmiast wciągnięci do dżungli z wirtualnego świata Jumanji w ciałach swoich awatarów ( Dwayne Johnson Karen Gillan ). Szybko się orientują, że to nie oni grają w Jumanji, lecz Jumanji gra nimi. Przeżywają emocjonującą przygodę życia, pełną zabawy, ale i całkiem realnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Muszą doprowadzić grę do końca, bo w przeciwnym razie utkną w niej na zawsze.Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło... Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa.Film opowiada prawdziwą, tragikomiczną historię początkującego twórcy filmowego i niesławnego wyrzutka Hollywoodu, Tommyego Wiseau – artysty, który realizował swoją pasję w co najmniej dyskusyjny sposób. Ta niesamowita i przezabawna historia udowadnia, że legendą można zostać z różnych powodów. Nawet nie mając pojęcia o tym, co się robi, można zajść bardzo daleko.Jake Peralta ( Andy Samberg ) to utalentowany, lecz leniwy i nieszanujący zasad detektyw z 99. posterunku nowojorskiej policji. Z powodu wysokiej liczby aresztowań pozwala mu się jednak na wiele. To się zmienia, gdy pojawia się nowy dowódca – kapitan Ray Holt ( Andre Braugher ). Komendant wierzy w zasady i dyscyplinę – dwie rzeczy, których dotąd brakowało na posterunku.Payton Hobart ( Ben Platt ), dobrze sytuowany uczeń z Santa Barbara w Kalifornii, już w wieku siedmiu lat miał sprecyzowane plany na przyszłość: stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po drodze do tego ambitnego celu Payton musi jednak przebrnąć przez najbardziej grząskie bagno w historii polityki – liceum Saint Sebastian. Aby wygrać wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego, zapewnić sobie miejsce na Harvardzie i przybliżyć się do wymarzonego celu, Payton będzie musiał przechytrzyć swoich cwanych kolegów, nie narażając na szwank własnych zasad moralnych i mozolnie wypracowanego wizerunku.