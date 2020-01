Sprawdźcie, co oglądać w styczniu na Netflix

***

1 stycznia

***

Meg Altman ( Jodie Foster ) rozwodzi się ze znanym, bogatym biznesmenem. Razem z córką ( Kristen Stewart ) szuka nowego mieszkania. Jej wybór pada na dwupiętrową willę w sercu Manhattanu. Stary, piękny dom poza innymi zaletami ma jeszcze azyl - pokoik, w którym mieszkańcy mogą się schronić w razie zagrożenia. To pomieszczenie jest naprawdę wyjątkowe. Ma osiem monitorów wideo, połączonych kamerami w całym domu. Jest tam też wiele innych rzeczy, które mogą się okazać potrzebne m.in. koc przeciwpożarowy, jak również zapas wody, można więc - w razie potrzeby - spędzić tam jakiś miesiąc. Już pierwszej nocy Meg i jej córka kryją się w azylu przed trzema włamywaczami. Okazuje się, że coś, czego szukają napastnicy jest właśnie tam.







***

***

Ktoś podszywa się pod Bourne'a i morduje agentów CIA w Berlinie. Dlatego razem z Marie ucieka z bezpiecznej kryjówki, ponownie stawiając czoła swojej mrocznej przeszłości.







***





***

***

***

***

***

***

2 stycznia





***

3 stycznia











***

17 stycznia









"Sex Education", sezon 2.

***

24 stycznia





"Chilling Adventures of Sabrina", sezon 3.





***

29 stycznia













Ten przyrodniczy serial dokumentalny pozwala ujrzeć cuda nocnego świata tak dokładnie jak nigdy dotąd.





***









31 stycznia

"BoJack Horseman", sezon 6. część B





***

"Dobre miejsce", sezon finałowy





Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.

W zimnym styczniu Netflix rozgrzeje nas filmowymi i serialowymi hitami. Przed nami m.in. premiery 2. sezonu, 3. sezonua także finałowej części. Poza tym w bibliotece platformy znajdziecie takie kinowe rarytasy, jak cykl o Bournie czy wystrzałową Luca Bessona ze Scarlett Johansson w roli głównej.Życzymy samych przyjemności w nowym roku!Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.Aaron Cross został poddany modyfikacjom genetycznym w ramach tajnego programu Outcome. Kiedy jemu podobni agenci są eliminowani, mężczyzna używa wszystkich zdolności, by przeżyć.Kontynuacja losów Jasona Bourne'a - byłego tajnego agenta CIA. Okazuje się, że program Treadstone został zmodyfikowany i przemianowany na Black Briar, podlegający amerykańskiemu Ministerstwu Obrony. Agencja odcięła się od swojej niechlubnej przeszłości, jednak wciąż obawia się zagrożenia ze strony Bourne'a, postanawia więc go zlikwidować. Tymczasem Bourne'a prześladują niejasne wspomnienia z jego przeszłości sprzed zaniku pamięci. Ucieczka przed poprzednim życiem okazuje się być niemożliwa, dlatego Bourne postanawia wrócić do początku i dowiedzieć, kto i po co go stworzył. Podróżując przez Moskwę, Berlin, Londyn, Madryt, dotrze w końcu tam, gdzie wszystko się zaczęło i musi się skończyć - do Nowego Jorku.Opowieść oparta na faktach. Charlie Wilson był kongresmenem z Teksasu, który przede wszystkim lubił się dobrze bawić. Pod maską wiecznego chłopca potrafił jednak doskonale ukryć polityczny umysł, poczucie patriotyzmu i współczucie dla przegranych. Swoje ukryte oblicze wykorzystuje, aby razem z prawniczką oraz agentem CIA zainicjować spisek, który doprowadza do największej w historii, tajnej operacji wojennej.Lucy ( Scarlett Johansson ) zostaje poproszona przez swego nowego chłopaka, by przekazała tajemniczą teczkę koreańskiemu biznesmenowi. W ten sposób dziewczyna zostaje zakładniczką bezwzględnego gangstera - Pana Janga ( Choi Min Sik ). Chirurg umieszcza w brzuchu Lucy pakunek z syntetycznym narkotykiem, który ma przemycić za granicę, ale paczka ulega uszkodzeniu i substancja przenika do organizmu, wywołując niezwykłą stymulację. U Lucy wykształcają się nadludzkie zdolności. Dziewczynie udaje się nawiązać kontakt z wybitnym badaczem mózgu, profesorem Samuelem Normanem ( Morgan Freeman ), wraz z którym próbuje ocenić skutki działania narkotyku. A na razie wykorzystuje swoje nadprzyrodzone zdolności do powstrzymania gangsterskiej armii Pana Janga.Naukowcy, posługując się najnowszą techniką i wykorzystując wiedzę na temat DNA, pozyskują autentyczną krew dinozaurów z insektów zatopionych przed milionami lat w bursztynie. Dzięki temu, odtwarzają wiele gatunków dinozaurów, które lokują w gigantycznym parku na wyspie. Kiedy do parku przyjeżdża grupa ludzi, aby zobaczyć prehistoryczne gady, zaczynają się poważne kłopoty.Ludzkość próbuje dojść do siebie po wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zarówno Autoboty, jak i Decepticony praktycznie zniknęły z naszej planety. Mimo to nie wszyscy zapomnieli o ich istnieniu. Grupa naukowców i biznesmenów stara się, jak najwięcej dowiedzieć o technologii Transformerów, co często popycha ich do przekraczania granic, których nigdy nie powinni naruszać. Tymczasem na Ziemię powracają Decepticony i ponownie rozpoczyna się walka dobra ze złem.Główny bohater zostaje wrobiony. Od tej chwili żyje pragnieniem zemsty, zmuszony wybierać pomiędzy prawdą, którą zna i dowodami kwestionującymi tę prawdę, a miłością swojego życia. Danny Gallagher ( Karl Urban ) to skompromitowany detektyw z wydziału narkotyków. Po wyjściu z więzienia chce odzyskać dobre imię i ustalić co wydarzyło się w noc, która skończyła się dla partnera śmiercią, a dla niego wyrokiem. O pomoc zwraca się do emerytowanego policjanta Murthy ( Andy Garcia ), niegdyś jego mentora, który całe życie walczył z korupcją. Sytuacja zmusza Gallaghera także do konfrontacji z Rebeką ( Sofia Vergara ), agentką rządową, która może być zarówno sojuszniczką jak i wrogiem. Złe psy to wciągający, rasowy thriller, utrzymany w klasycznej tradycji kina noir. W nieuczciwym świecie prawem jest oszustwo.Zauroczenie, fantazje, płodność... Dowiedz się więcej o tych i innych aspektach życia seksualnego z zabawnego serialu, którego narratorką jest piosenkarka Janelle Monáe.Niezamężne rodzeństwo Cuthbertów, Marilla ( Geraldine James ) i Matthew ( R.H. Thomson ), zamieszkujące Zielone Wzgórze, pragnie adoptować chłopca z sierocińca, aby pomagał im w prowadzeniu gospodarstwa. Kiedy omyłkowo zostaje przysłana do nich rudowłosa Anne Shirley ( Amybeth McNulty ), decydują się ją odesłać. Cuthbertowie przejęci historią dziewczynki, postanawiają jednak ją przygarnąć.Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.