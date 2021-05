FPS Boost - zobacz, które gry na Xbox Series X|S go obsługują

W lutym Microsoft ogłosił nową, stworzoną z myślą o konsolach Xbox Series X i Xbox Series S technologię, dzięki której gry z poprzedniej generacji będą mogły działać w większej liczbie klatek niż oryginalnie. FPS Boost pozwala podnieść klatkaż gier działających w 30 fps do 60 lub 120, zaś gier działających 60 fps do 120 fps.Funkcja ta nie wymaga specjalnego aktualizowania gier czy pobierania innych wersji. Jeśli wybrany tytuł dostanie wsparcie dla FPS Boost to będzie ono dostępne od razu po pobraniu go, a jeśli gra jest już na Waszych konsolach to wystarczy upewnić się, że macie najnowszą wersję systemu i zrestartować konsolę. Poniżej znajdziecie pełną listę gier obsługujących FPS Boost, którą będziemy uaktualniać wraz z pojawianiem się kolejnych gier wspierających tę opcję.*w przypadku gier, która mają te funkcję domyślnie wyłączoną na konsoli Xbox Series X, włączenie jej wiąże się z obniżeniem rozdzielczości gry i wyłączeniem ulepszeń, które stworzono z myślą o konsoli Xbox One X