John Leguizamo i Elliot Page w imponującej obsadzie "Odysei" Christophera Nolana

"Odyseja" Christophera Nolana – to ma być epickie kino akcji

"Odyseja" to jeden z fundamentów europejskiej cywilizacji. Epos powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą i jest przypisywany Homerowi. Opowiada historię rozgrywająca się po zakończeniu wojny trojańskiej. Odyseusz był bohaterem wojny trojańskiej, ale po jej zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny, zamiast tego błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżywają wiele niesamowitych przygód, ścierając się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musi odpierać awanse 108 zalotników, którzy przekonani są o śmierci Odyseusza i chcą posiąść rękę Penelopy i tron Itaki. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach, który za namową Ateny próbuje odnaleźć Odyseusza.Zdjęcia do " The Odyssey " mają się rozpocząć pod koniec lutego, między innymi we Włoszech i Maroku. Film trafi do kin, także na ekrany IMAX, 17 lipca 2026 r.Dla Elliota Page'a będzie to pierwszy taki duży projekt od lat i powrót do współpracy z Nolanem po " Incepcji " z 2010 roku.